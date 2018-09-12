Rusya'daki rehine krizi tatbikat çıktı

Rus basını ülkenin başkenti Moskova'da bir bankaya giren şüphelinin içeridekileri rehin aldığını yazmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada olayın bir tatbikat olduğu belirtildi.

Açıklamada polisin ve banka çalışanlarının da tatbikattan haberdar olduğu ifade edildi.

(NTV)