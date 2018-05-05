Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan '24 Haziran' açıklaması: Yardımcı olmaya hazırız

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimleri için Rusya’dan “Yardımcı olmaya hazırız” açıklaması geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’da ikamet eden Türk vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için Türk diplomatik misyonlara gereken yardımı sağlayacaklarını açıkladı.
 
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Lihaçev tarafından yapılan açıklamada “Rusya’daki Türkiye Büyükelçiliği, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak bizim yardımcı olmamız talebini içeren nota ile durumu bildirmiştir. Rusya ile Türkiye arasında samimi diyalogu göz önünde bulundurarak Türk diplomatlarıyla doğrudan temasa geçerek oy verme işleminin efektif biçimde gerçekleşmesi için elimizden gelen yardımı sağlayacağız.
 
Rusya’da ikamet eden Türkiye vatandaşları 1-24 Haziran tarihleri arasında başkent Moskova başta olmak üzere St.Petersbur, Kazan ve Novorosiysk şehirlerindeki Türk konsolosluklarında oylarını kullanabilecektir” dedi.
 
Rusya Merkez Seçim Komisyonu yetkilisi ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türk tarafından gelen talebi iki ülke arasında iyi ilişki seviyesini ve karşılıklı güveni yansıttığını da dile getirdi.
 
 
(Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2018 FIFA Dünya Kupası stadyumu

2018 FIFA Dünya Kupası stadyumu

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Arda Turan'a tarihi ceza yolda

Arda Turan'a tarihi ceza yolda

İstanbulluları korkutan olay: Depremden daha yıkıcı olacak

İstanbulluları korkutan olay: Depremden daha yıkıcı olacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA