Rusya'dan ABD'ye ilk temas!

Zaharova, Rusya birinci televizyon kanalında Suriye’ye gerçekleştiren füze saldırısı sonrası Rusya ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temas olup olmadığı ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: “ABD tarafı ile temaslarımız oldu, bu temaslar düzenli karakterde olup çeşitli düzeylerde gerçekleşiyor. Fakat bu durumda biz tabii ki sizin duyduğunuz açıklamaya odaklandık.”