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Rusya'dan ABD'ye ilk temas!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Suriye’deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Moskova’nın ABD ile temas halinde olduğunu söyledi.

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Zaharova, Rusya birinci televizyon kanalında Suriye’ye gerçekleştiren füze saldırısı sonrası Rusya ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temas olup olmadığı ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: “ABD tarafı ile temaslarımız oldu, bu temaslar düzenli karakterde olup çeşitli düzeylerde gerçekleşiyor. Fakat bu durumda biz tabii ki sizin duyduğunuz açıklamaya odaklandık.”

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