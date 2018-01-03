Rusya'dan ABD'ye 'İran' tavsiyesi

Haley'in BM'deki açıklamalarını Facebook hesabından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de son yıllarda yaşanan protestoları ve Washington yönetiminin bunlara tepkisini anımsattı.

Zaharova, "Şüphesiz, ABD heyetinin dünyaya anlatacağı şeyler vardır. Örneğin; Haley, ABD'nin protesto gösterilerini dağıtma deneyimlerini paylaşabilir, kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığının ve Occupy Wall Street eyleminin nasıl bastırıldığının detaylarını anlatabilir" ifadelerini kullandı.

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını belirterek, gösterilere destek vermişti.

Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapacaklarını da kaydetmişti.

Kaynak: sputnik