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Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ABD'nin Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermesine Rusya'dan yanıt geldi.

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Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

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