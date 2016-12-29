Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek
ABD'nin Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermesine Rusya'dan yanıt geldi.
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
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