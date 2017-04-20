Rusya'dan ABD'ye karşı yeni hamle
Rus basınında yer alan habere göre Rus ordusu geliştirdiği elektronik parazitlerle ABD savaş gemilerine müdahale edebilecek.
Rus basınında yer alan haberlere göre Rus ordusu elektro harp sistemlerini geliştirmeye devam ediyor.
Geliştirilen son sisteme göre Rus savaş uçakları ABD savaş uçaklarına elektronik parazit göndererek müdahale edebilecek.
Yayınlanan videoda Rus Sukhoi Su-24 savaş uçağının bir ABD savaş gemisine yaklaşarak elektronik parazitler göndererek çalışmaz hale getirebileceği gösteriliyor.
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