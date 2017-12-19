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Rusya'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Rusya, Kudüs tasarısının BMGK'da kabul edilmesini engelleyen ABD'yi uluslararası toplumun iradesine aykırı davranmakla suçladı.

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Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının kabul edilmemesini "üzüntüyle karşıladığını" belirterek, ABD’yi uluslararası toplumun iradesine aykırı davranmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ile ilgili karar tasarısının, ABD’nin kararıyla veto edildiği, BMGK üyesi 15 ülkenin 14'ü tarafından da kabul edildiği hatırlatıldı.

ABD’yi uluslararası toplumun iradesine aykırı davranmakla suçlayan açıklamada, “BMGK daimi üyelerinden biri olan ve Filistin-İsrail çatışmasında kilit ara bulucu olduğunu iddia eden ABD’nin, uluslararası toplumun iradesine karşı bir yaklaşım sergilemesi üzüntü vericidir. Bu yaklaşım, çözüm sürecinin yasal dayanağını eritmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan "BMGK'deki Kudüs tasarısının oylaması" dün yapılmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından BMGK'ye sunulan ve ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili BM kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, konseyin 15 üyesinin 14'ünün lehte oyuna karşın ABD tarafından veto edilmişti.

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