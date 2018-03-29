Rusya'dan ABD'ye misilleme: Kapatma kararı aldılar
Rusya ABD'nin ST. Petersburg'da bulunan elçiliğini kapatma ve aynı sayıda ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya ABD'nin ST. Petersburg'da bulunan elçiliğini kapatma ve aynı sayıda ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
İngiltere'de geçtiğimiz günlerde çift taraflı çalışan eski Rus ajanının zehirlenmesi sonrasında Londra yönetimi Rusya'yı sorumlu tutmuş iki ülke arasında gerilim yükselmişti.
Rusya'nın gerekli açıklamaları yapmamasının ardından ise İngiltere, ABD ve 14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
ABD yaşanan süreçte 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Seattle'daki Rus elçiliğinin kapatılması talimatını vermişti.
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