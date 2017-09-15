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Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Sputnik haber ajansının eski Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg'i sorgulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, FBI’ın, 'yabancı ajan olarak kayıtlı olmadığı halde Kremlin propagandası yaptığı' iddiaları nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Sputnik haber ajansının eski Beyaz Saray muhabiri Andrew Feinberg'i sorgulamasının kabul edilemez olduğunu, bunun demokratik bir devlet için kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade etti.
 
Sputnik’e yapılan baskının Washington’ın basın özgürlüğünü ihlal ettiğinin gözle görülür kanıtı olduğunu vurgulayan Zaharova, Rusya’nın ABD’nin Sputnik’e karşı tutumuna yanıt verme hakkını elinde bulundurduğunu söyledi.

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