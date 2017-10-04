Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Terörün bitmemesinin nedeni ABD'dir

Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Beşar Esad rejimi güçlerine yönelik saldırıların birçoğunun, Amerikalı birliklerin konuşlandığı bölgelerden geldiğini iddia etti.

Bölgedeki saldırıların arasında tek bir bağlantı olduğunu savunan Konaşenkov, "Bu saldırıların tümü, Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf'tan geliyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Suriye'de DEAŞ'la mücadelede en büyük engelin, terör örgütünün askeri kapasitesiyle ilgili olmadığını savunarak, "ABD'nin Suriye'de terörist gruplara verdiği destek, ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel." değerlendirmesinde bulundu.