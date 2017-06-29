Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, ABD'nin Suriye açıklamasını üzerine aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' yönündeki iddianın provakatif olduğunu iddia ederek, bu suçlamaların sadece Şam yönetimine değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus haber ajansı Sputnik'in iddiasına göre, Washington'ın 'Suriye hükümetinin kimyasal saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' şeklindeki açıklamasının 'ne yeni ne de orijinal bir iddia' olduğunu belirten Zaharova, "Bu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin işareti. ABD'nin Suriye'de uygulayabileceği tipik bir stratejinin parçası" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yenibosna'da palalı genç alarmı

Yenibosna'da palalı genç alarmı

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

iPhone'a yapılan sıra dışı dayanıklılık testi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA