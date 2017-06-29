Rusya, ABD'nin Suriye açıklamasını üzerine aldı

Rus haber ajansı Sputnik'in iddiasına göre, Washington'ın 'Suriye hükümetinin kimyasal saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' şeklindeki açıklamasının 'ne yeni ne de orijinal bir iddia' olduğunu belirten Zaharova, "Bu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin işareti. ABD'nin Suriye'de uygulayabileceği tipik bir stratejinin parçası" dedi.