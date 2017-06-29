Rusya, ABD'nin Suriye açıklamasını üzerine aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' yönündeki iddianın provakatif olduğunu iddia ederek, bu suçlamaların sadece Şam yönetimine değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi.
Rus haber ajansı Sputnik'in iddiasına göre, Washington'ın 'Suriye hükümetinin kimyasal saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' şeklindeki açıklamasının 'ne yeni ne de orijinal bir iddia' olduğunu belirten Zaharova, "Bu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin işareti. ABD'nin Suriye'de uygulayabileceği tipik bir stratejinin parçası" dedi.
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