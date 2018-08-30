Rusya’dan ABD’ye uyarı: Şam'ı vurma

Moskova, ABD’nin Suriye’ye yeni saldırı hazırlığında olduğunun ve bunun emarelerinin farkında olduklarını belirtti. Antonov, ABD’yi ‘Suriye’ye yönelik asılsız ve yasa dışı saldırganlığa’ karşı uyardı.

Dün gazetecilere açıklamalarda bulunan Rus Büyükelçi, “Suriye’deki yeni gerginliğin, taraflardan hiçbirinin ulusal çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, bundan sadece terör gruplarının faydalanacağını söyledi.

Öte yandan Rus Büyükelçi, bu hafta aralarında ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin de bulunduğu bazı ABD’li yetkililerle bir araya geldi. Antonov ve Jeffrey’in toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Jeffrey, ülkesinin (Rusya) Suriye rejim güçlerinin İdlib’e saldırma olasılığına ve bundan kaynaklanabilecek sonuçlara ilişkin endişesini Antonov’a bildirdi” ifadelerini kullandı.

(Şarku'l Avsat)8