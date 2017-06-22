Rusya: Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'e hizmet eden kimliği belirsiz helikopterler kime ait? Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Afganistan'da isimsiz bazı helikopterler DEAŞ'e hizmet ediyor.