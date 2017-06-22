Rusya: Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'e hizmet eden kimliği belirsiz helikopterler kime ait?
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Afganistan'da isimsiz bazı helikopterler DEAŞ'e hizmet ediyor.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün düzenlediği basın toplantısında terör örgütü DEAŞ hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya attı.
İddiaya göre Afganistan'ın doğusunda kimliği belirsiz helikopterler terör örgütü DEAŞ'e malzeme ve lojistik desteği veriyor.
Batı medyasını iki yüzlülükle suçlayan sözcü, Afganistan'daki bu durumun neden Avrupa'da gündeme gelmediğini sordu.
Sözcü Zahorava, Afgan Parlamenter Zahir Kadir'in kimliği belirsiz helikopterlerin DEAŞ'e malzeme taşıdıktan sonra ABD üssüne geri döndüğünü açıklamasını alıntılayarak bölgede bulunan NATO, ABD ve Afgan yetkililerden açıklama istedi.
Rusya'nın Taliban'ı desteklediğini iddia eden yayın organlarına seslenen Zahorava, "kimliği belirsiz" helikopterler hakkında gazetecilerin araştırma yapması gerektiğini ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.