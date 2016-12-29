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Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'ı vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinin güneyindeki DEAŞ hedefleri dün gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından ateş altına alındı.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128'inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab'da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi. Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezineki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.
 

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