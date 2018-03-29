Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a yeni silah sevkiyatı bu yıl başlayacak

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, 100 milyon dolarlık kredi kapsamında Ermenistan'a yeni silah sevkiyatının bu yıl başlayacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen ArmHiTec Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı'nda basına açıklamalarda bulunan Drojjov'a, Rusya ile Ermenistan arasındaki 100 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması kapsamında silah sevkiyatlarının ne zaman başlayacağı soruldu.

Drojjov, söz konusu sevkiyatların 2018 yılında yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Rusya ile Ermenistan arasında 24 Ekim'de hükümetlerarası kredi anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Rusya, Ermenistan'a Rus askeri teçhizatlarının sevkiyatı için 100 milyon dolar ihracat kredisi verecek.

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA