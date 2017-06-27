Rusya'dan Esed'e destek: ABD'nin tehditleri kabul edilemez

Beyaz Saray Basın Servisi, Suriye hükümet ordusunun yeni kimyasal silah saldırısı hazırladığını düşündüğünü belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde bedelinin Suriye hükümet ordusu için çok büyük olacağını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Peskov, Beyaz Saray'ın açıklamasına şu tepkiyi verdi: “Bu açıklamaları duyduk. Bunun neye dayandığını bilmiyoruz. Rusya tarafının bir önceki kimyasal maddelerin kullanıldığı trajedinin soruşturulması taleplerine rağmen, sorumluluğun Suriye silahlı kuvvetlerine yüklenmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz."

"Soruşturma yapılmadan Esed suçlanamaz"

Öte yandan Peskov, "Kremlin, soruşturulma yapılmadan Esed'in suçlanmasının imkansız olduğu yönündeki tavrını koruyor ve Suriye’nin yasal yönetiminin tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor" dedi.