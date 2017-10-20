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Rusya'dan Filipinler çıkarması

Rus Donanması'na ait üç gemi Filipinler'e yanaşırken, iki tanesinin de Cumartesi günü limana demirleyeceği bildirildi.

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Filipinler Donanması'nda yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait silah yüklü 3 donanma gemisi Filipinler'e demir attı. Askeri teçhizat taşıyan iki diğer gemi ise Cumartesi günü Subic Bay limanında olacak.

Silahlar hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte önceki bir konuşmasında, Rusya'nın Filipinler'e 5000 kadar piyade tüfeği temin edeceğini söylemişti.

Duterte, ülkesinin ABD ile olan bağlarını başka yöne kanalize edeceğini ve Çin ile Rusya'ya yöneleceğini konusunda vaatte bulunmuştu.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, önümüzdeki hafta yapılacak Güneydoğu Asya Savunma Bakanları toplantısında mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

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