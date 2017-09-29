Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Ön ödemeyi aldık
Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemleri için Türkiye'den ön ödeme alındığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu olan yardımcısı Vladimir Kojin gazetecilerin sorusu karşısında Türkiye'den, bu ülkeye gönderilecek S-400 hava savunma sistemleri için ön ödeme alındığını söyledi.
Kojin, bu sistemlerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceğiniyse henüz söyleyemeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.
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