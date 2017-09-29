Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Ön ödemeyi aldık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu olan yardımcısı Vladimir Kojin gazetecilerin sorusu karşısında Türkiye'den, bu ülkeye gönderilecek S-400 hava savunma sistemleri için ön ödeme alındığını söyledi.

Kojin, bu sistemlerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceğiniyse henüz söyleyemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.