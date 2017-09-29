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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Ön ödemeyi aldık

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemleri için Türkiye'den ön ödeme alındığı belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu olan yardımcısı Vladimir Kojin gazetecilerin sorusu karşısında Türkiye'den, bu ülkeye gönderilecek S-400 hava savunma sistemleri için ön ödeme alındığını söyledi.
 
Kojin, bu sistemlerin Türkiye'ye ne zaman sevk edileceğiniyse henüz söyleyemeyeceğini belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.

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