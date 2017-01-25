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Lavrov, Suriye'deki muhalif gruplarla görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriye'deki muhalif gruplarla bir araya geleceği açıklandı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki muhalif gruplarla görüşeceği açıklandı.
 
Açıklamada görüşmenin 27 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilirken, Lavrov'un hangi gruplarla görüşeceğine dair detay verilmedi.

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