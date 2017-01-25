Lavrov, Suriye'deki muhalif gruplarla görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriye'deki muhalif gruplarla bir araya geleceği açıklandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki muhalif gruplarla görüşeceği açıklandı.
Açıklamada görüşmenin 27 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilirken, Lavrov'un hangi gruplarla görüşeceğine dair detay verilmedi.
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