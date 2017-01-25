Rusya'dan Güney Osetya'da tatbikat
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da Rus askerlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.
- AA
Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Osetya'daki Rus askeri üssünde görev yapan birlikler, Dzarcemi eğitim alanında tatbikata başladı.
Tatbikatta bin 500 asker ile T-71BM tipli tanklar, BMP-2 tipli zırhlı araçlar ile "Akasya" paletli top sistemlerinin yer aldığı bildirildi.
Tank ve zırhlı araçlardan atışların yapılacağı tatbikatta, insansız hava araçlarıyla belirlenen temsili düşman hedeflerinin imha edileceği kaydedildi.
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