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Rusya'dan Gürcistan'a Abhazya ve Güney Osetya ile saldırmazlık anlaşması imzalama çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2008’de 5 gün süren Güney Osetya Savaşı'nın 10. yıldönümünde, Gürcistan'a Abhazya ve Güney Osetya ile saldırmazlık anlaşması imzalama çağrısı yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Son 10 yıl içinde Rusya'nın Güney Kafkasya'daki çabaları, Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya arasında diyaloğun ve tam teşekküllü müzakerelerin yeniden başlamasını amaçladı. Bu ülkeler arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması, doğru yönde atılacak ilk adım olabilir" dendi.
 
2008'deki trajik olayların, uluslararası siyasetteki çeşitli ihtilafları güç kullanarak çözme girişimlerinin faydasız ve yıkıcı olduğunun bir diğer kanıtı olduğunu kaydeden Rus Dışişleri, bölgede sağduyunun galip gelmesini umduklarının altını çizdi.
 
'5 GÜNLÜK SAVAŞIN 10. YILDÖNÜMÜ'
 
Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı'nın bugün 10. yıldönümü. Bu savaştan sonra Rusya, 1990'lı yılların başında Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya'yı tanımıştı.
 
Gürcistan, 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Güney Osetya'ya saldırmış ve Tshinvali'nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 günlük savaş sonrasında Gürcistan'la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.
 
(Sputnik)

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