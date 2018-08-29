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Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Suriye'nin İdlib vilayetindeki durum hakkında İran ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

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Rus RIA ajansının haberine göre Bogdanov, aynı konuda Suriye hükümeti ve muhalif gruplarla da temas edildiğini belirtti.
 
Rusya'dan destek alan katil Beşar Esad rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'e karşı büyük bir askeri operasyon planladığı düşünülüyor.

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