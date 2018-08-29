Rusya'dan İdlib açıklaması

Rus RIA ajansının haberine göre Bogdanov, aynı konuda Suriye hükümeti ve muhalif gruplarla da temas edildiğini belirtti.
Rusya'dan destek alan katil Beşar Esad rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'e karşı büyük bir askeri operasyon planladığı düşünülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.