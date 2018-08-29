Rusya'dan İdlib açıklaması

Rus RIA ajansının haberine göre Bogdanov, aynı konuda Suriye hükümeti ve muhalif gruplarla da temas edildiğini belirtti.

Rusya'dan destek alan katil Beşar Esad rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib'e karşı büyük bir askeri operasyon planladığı düşünülüyor.