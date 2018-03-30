Rusya bir İtalyan ve bir Finlandiyalı diplomatı ülkeden gönderme kararı aldı
Rusya'nın, İngiltere'deki 'Skripal vakası' yüzünden Rus diplomatları sınırdışı kararı alan Roma ve Helsinki'nin bu adımlarına karşılık olarak, bir İtalyan ve bir Finlandiyalı diplomatı ülkeden gönderme kararı aldığı belirtildi
İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2
Finlandiya: 1
Polonya: 4
Litvanya: 3
Hollanda: 2
Letonya: 1
İsveç: 1
Estonya: 1
(sputnik)
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