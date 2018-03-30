Rusya bir İtalyan ve bir Finlandiyalı diplomatı ülkeden gönderme kararı aldı

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2

Finlandiya: 1

Polonya: 4

Litvanya: 3

Hollanda: 2

Letonya: 1

İsveç: 1

Estonya: 1

(sputnik)