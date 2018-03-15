İngiliz diplomatlar Rusya'dan sınır dışı edilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağını duyurdu.
İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, Soğuk Savaş döneminden bugüne Rusya’ya karşı uygulanan en büyük yaptırım olma özelliğini taşıyor.
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