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Rusya'dan itiraf gibi Suriye açıklaması: Pişmanız!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonda görüşerek, Moskova'nın, İdlib'teki kimyasal saldırının araştırılması önerisine karşı oldukları için pişman olduklarını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüşerek, Moskova'nın, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen kimyasal saldırının incelenmesi için ABD'nin önerisine karşı oldukları için pişman olduğunu ifade etti.

Lavrov ve Tillerson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı himayesinde, Suriye'nin İdlib kentinde, tarafsız bir soruşturma başlatma olasılığını incelemeye karar verdi.

Ayrıca ikili ilişkilerin seyri de telefon görüşmesinde konuşulduğu aktarıldı.

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