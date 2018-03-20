Rusya'dan kimyasal silah açıklaması: Suriye'deki teröristler son bir haftada 3 kez kimyasal silah kullandı

Bakan Şoygu, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerini gözlemlemeye devam ediyoruz. Suriye ordusunun faaliyetlerine dikkat ediyoruz. Militanlar tarafından zehirli maddeler ve kimyasal silahlar kullanıldığını da biliyoruz. Son bir haftada 3 kez bu tür girişimde bulunuldu." ifadelerini kullandı.