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Rusya'dan kimyasal silah açıklaması: Suriye'deki teröristler son bir haftada 3 kez kimyasal silah kullandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki terörist grupların son bir hafta içerisinde 3 kez kimyasal silah kullandığını açıkladı.

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Bakan Şoygu, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerini gözlemlemeye devam ediyoruz.  Suriye ordusunun faaliyetlerine dikkat ediyoruz. Militanlar tarafından zehirli maddeler ve kimyasal silahlar kullanıldığını da biliyoruz. Son bir haftada 3 kez bu tür girişimde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

 

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