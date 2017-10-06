Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan korkutan iddia! Kuzey Kore, ABD'nin batı kıyılarını vurabilir

Kuzey Kore'yi ziyaret eden heyette yer alan Rus vekil Anton Morozov, Pyongyang yönetiminin ABD'nin batı kıyılarını vurabilecek bir füzeyi test etmeye hazır olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pyongyong'da temaslarda bulunan Liberal Demokrat Parti heyetindeki isimlerden Morozov, Kuzey Koreli yetkililerle yapılan görüşmedeki izlenimlerini Sputnik'e anlattı.  

Morozov, "Uzun menzilli füze denemeleri için hazırlık yapıyorlar. Bize gösterdikleri matematik hesaplarına göre, geliştirdikleri bir füzeyle ABD'nin batı kıyılarını vurabilirler" dedi.

Rus vekilin aktardığına göre Kuzey Koreli yetkililer, atmosfere savaş başlığı bırakma ve bu savaş başlığını yönetme teknolojisine sahip olduklarını da ifade etti.

BARIŞÇIL YOLLARDAN ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ

Kore yarımadasındaki durumdan endişe duydukları için barış misyonu olarak ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Morozov sözlerini şöyle sürdürdü:  "Pyongyang'daki yetkililer, nükleer denemelerine devam etmekte kararlı ve savaş söylemleri kullanıyorlar. Kapsamlı askeri eylemler yaşanmaması için tüm ilgili devletler duruma en kısa sürede müdahale etmeli. Liberal Demokrat Parti olarak sorunun barışçıl yollardan çözülmesinden yanayız."  

Kaynak: Sputnik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Takla atan boğa felç geçirdi!

Takla atan boğa felç geçirdi!

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA