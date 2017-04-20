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Rusya: Türkiye'ye charter uçuşların durdurulması hâlâ geçerli bir ihtimal

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Türkiye'ye charter uçuşların durdurulmasının hâlâ geçerli bir ihtimal olduğunu söyledi.

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Sokolov, Türkiye'ye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının hâlâ geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, "Pozisyonumuz değişmedi. (Rus havacılık ajansı) Rosaviatsiya bir uyarıda bulundu. Bu uyarının içeriğini gördünüz. Şu anda buna ek olarak verilebilecek bir bilgi yok" yanıtını verdi.

Rus havayolu şirketleri 10 Nisan'da Rosaviatsiya'dan, Türkiye'deki iç siyasal durum nedeniyle bu ülkeye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının yer aldığı bir telgraf almıştı.

Kommersant gazetesi, Rosaviatsiya'nın Rus havayolu şirketlerini uyarmasının, ABD'nin 7 Nisan'da Suriye'yi vurması sonrası Rusya - Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesinin bir sonucu olduğunu iddia etmişti.

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