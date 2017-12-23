Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması: ABD provoke ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigory Karasin, ABD'nin Ukrayna ordusuna silah tedarik etmesine ilişkin, "ABD Ukrayna'da çatışmayı teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılarla mücadele için Ukrayna ordusuna silah yardımı yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 2015 yılında Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa arasında imzalanan Minsk anlaşmasının ihlal edildiğini birkez daha gündeme taşıdı.