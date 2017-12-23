Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması: ABD provoke ediyor
ABD'nin Ukrayna ordusuna silah vermesi kararını açıklamasının ardından Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD'nin provokasyonda bulunduğu belirtildi.
- star.com.tr
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigory Karasin, ABD'nin Ukrayna ordusuna silah tedarik etmesine ilişkin, "ABD Ukrayna'da çatışmayı teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılarla mücadele için Ukrayna ordusuna silah yardımı yapacağını açıklamıştı.
Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra üç yıl içerisinde 10 binden fazla kişinin öldüğü belirtildi.
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