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Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması: ABD provoke ediyor

ABD'nin Ukrayna ordusuna silah vermesi kararını açıklamasının ardından Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD'nin provokasyonda bulunduğu belirtildi.

  • star.com.tr
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigory Karasin, ABD'nin Ukrayna ordusuna silah tedarik etmesine ilişkin, "ABD Ukrayna'da çatışmayı teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılarla mücadele için Ukrayna ordusuna silah yardımı yapacağını açıklamıştı.
 
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı 2015 yılında Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa arasında imzalanan Minsk anlaşmasının ihlal edildiğini birkez daha gündeme taşıdı.
 
Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra üç yıl içerisinde 10 binden fazla kişinin öldüğü belirtildi.

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