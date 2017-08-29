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Rusya'dan Kuzey Kore'nin yeni füze denemesiyle ilgili açıklama: ABD'ye karşı 'blöf yapmıyorum' mesajı' taşıyor

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin Japon toprakları üzerinden geçip denize düşmesinin ardından Rusya'dan bir açıklama geldi.

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Rusya parlamentosunun Uluslararası Meseleler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, "Kuzey Kore'nin yaptığı füze testinin ABD'ye karşı 'blöf yapmıyorum' mesajı" taşıdığını söyledi.
 
Kosachev ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu ay geçtiği Kuzey Kore füze programıyla ilgili kararında "Durum Kuzey Kore ile ABD arasında ikili bir çatışmaya dönüştüğü için" hedefine ulaşamamış olduğunu da belirtti.
 
ÇİN'DEN ÇOK SERT TEPKİ
 
Çin Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre "Kuzey Kore'nin gerginliklerinin bardağı taşıran son noktaya ulaştığını" söyledi.

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