Rusya'dan Şayrat üssü açıklaması: ABD başarısız oldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Humus'taki Şayrat hava üssünü vurarak, amaçladığı gibi Suriye ordusunu zayıflatmayı başaramadığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Konaşenkov, ABD'nin Esed'e ait Şayrat üssünü vurmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Konaşenkov "Pentagon'un Şayrat üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısının etkili bir saldırı olduğu yönündeki açıklamaları profesyonellere değil, sıradan Amerikalılara hitap ediyor" dedi.
‘SALDIRI HAVA BALONLARIYLA YAPILSA ETKİSİ AYNI OLURDU'
ABD'nin fırlattığı 59 Tomahawk füzesinden 23'ünün hedefe ulaşmasına işaret eden Konaşenkov, tüm hedeflerin belirli bir alanda olduğunu ve büyüklüklerinin isabet ettirmeyi kolaylaştırdığını belirterek şöyle devam etti:
"59 Tomahawk füzesi yüzlerce kilometre öteden fırlatılmayıp üsse hava balonlarından bırakılsaydı, ‘saldırının' etkisi maddi açıdan da (100 milyon dolardan fazla) hedefe isabet bakımından aynı olurdu. ABD'nin saldırılarının gerçekleştirilmesi için tek mantıklı açıklama Suriye ordusunun askeri becerilerini zayıflatma isteği. Ancak operasyon başarılı olamadı, Suriye ordusu başarıyla mücadele etmeye devam ediyor."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.