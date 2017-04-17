Matviyenko: Esad'ın ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmasını amaçlamıyoruz

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarının ardından konuşan Matviyenko, "Kendi görüşlerimizi ortaya koyduk, Esed'in ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmasını amaçlamıyoruz. Ancak iktidarların dıştan zorla devrilmesine karşıyız" dedi.

'ESED'SİZ SURİYE DAĞILIR'

Matviyenko şöyle devam etti: Bu tür olaylar çok tehlikeli. Daha önce Yugoslavya'da, Libya'da ve Irak'ta yaşananlar, bu yolun çok tehlikeli ve verimsiz olduğunu ve çok trajik sonuçlar doğurduğunu gösterdi. Esed'in gittiğini farz edelim, yarın Suriye'yi Esed'siz düşünelim. Böyle bir durumda ya ülke dağılır, ya da iç savaş daha da şiddetlenerek devam eder."