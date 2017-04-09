Rusya'dan şok S-400 iddiası: Uzaydaki hedefleri de vurabilecek
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya, S-400 hava savunma sistemlerini atmosfer dışındaki hedefleri vurabilecek füzelerle donatmaya başladığını açıkladı.
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Viktor Gumennıy, S-400 füze savunma sistemlerinin uzaydaki hedefleri imha edebilen füzelerle donatılmaya başlandığını iddia etti.
Eho Moskvı radyosuna konuşan Gumennıy, "Tasarım ve test çalışmaları tamamlanıyor, son zamanlarda uzayda uzun mesafelerde ve yüksek hızla çalışmalarımıza imkan tanıyan yeni füzeler gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.
Daha önce bu yıl içinde 200 adet ‘havadan havaya’ yeni füzelerin Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin hizmetine gireceği belirtilmişti.
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri geçtiğimiz kasımda da S-400 Triumf füze savunma sistemine sahip olmuştu.
S-400'LER RUSYA'NIN EN GÜÇLÜ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ
Rusya'nın en güçlü 'yerden havaya' füze savunma sistemi olan S-400, 400 kilometre menzile sahip. Çeşitli menzilli ve farklı tipte füzelerle donatılan sistem, balistik füzeler ve kruz füzeleri dâhil, havadaki tüm hedefleri yok edebiliyor.
Rus ordusunun 2007'de kullanmaya başladığı S-400, dünyanın en iyi füze savunma sistemlerinden biri olarak görülüyor. (sputnik)
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