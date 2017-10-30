Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, Suriye'deki tüm tarafların katılım gösterebileceği bir meclis için Soçi'de toplantı düzenleyecek

Rusya, Suriye'de tüm tarafların katılım göstereceği bir meclisin oluşturulabilmesi için Soçi'de toplantı düzenlemeyi planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters'ın haberine göre, Rusya, Suriye’nin DEAŞ sonrası dönemi için yeni bir düzen oluşturmanın yollarını aramaya başladı. Habere göre, Rusya, Suriye’de yaşayan tüm halkların katılacağı bir meclis oluşturabilmek için Kasım ayında Soçi’de bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Söz konusu toplantıda yeni Suriye anayasası için de düğmeye basılacak.
 
Öte yandan Interfax’a konuşan bir milletvekili ise Suriye’nin DEAŞ'tan yıl sonuna kadar temizleneceğini söyledi. (cnntürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dev proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı

Dev proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı

2018'in en vazgeçilmez arabaları belli oldu

2018'in en vazgeçilmez arabaları belli oldu

Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran otomobiller

Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran otomobiller

Yeni aldıkları evden yarım asırlık hazine çıktı

Yeni aldıkları evden yarım asırlık hazine çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA