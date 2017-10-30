Rusya, Suriye'deki tüm tarafların katılım gösterebileceği bir meclis için Soçi'de toplantı düzenleyecek

Reuters'ın haberine göre, Rusya, Suriye’nin DEAŞ sonrası dönemi için yeni bir düzen oluşturmanın yollarını aramaya başladı. Habere göre, Rusya, Suriye’de yaşayan tüm halkların katılacağı bir meclis oluşturabilmek için Kasım ayında Soçi’de bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Söz konusu toplantıda yeni Suriye anayasası için de düğmeye basılacak.

Öte yandan Interfax’a konuşan bir milletvekili ise Suriye’nin DEAŞ'tan yıl sonuna kadar temizleneceğini söyledi. (cnntürk)