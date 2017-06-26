ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya: Teröristler haberleşmek için en çok 'Telegram'ı kullanıyor

Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı, terör örgütlerinin saldırılarını gerçekleştirmek ve haberleşmek için en çok 'Telegram' mesajlaşma programının kullanıldığını açıkladı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'da son dönemde gerçekleşen terör saldırılarının artmasının ardından Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı teröristlerin haberleşme ağıyla ilgili bilgiler paylaştı.
 
Onlarca kişinin öldüğü  ve yaralandığı saldırıların her aşamasında sosyal haberleşme ağlarını kullanan terörisler, çoğunlukla "Telegram" kanalını tercih ediyor.
 
Güvenlik Teşkilatına göre teröristlerin Telegram'ı kullanmasının en büyük nedeni yüksek güvenlikli olması.
 
Telegram kanalının teröristlerin arasında popüler olmasının ardından Telegram kanalına işbirliği teklif eden Rus güvenlik Teşkilatı, bazı bilgilerin paylaşılmasını talep etti.
 
Bununla beraber Telegram yöneticileri bilgi paylaşımında bulunmayı reddetti.
 
Geçtiğimiz günlerde ise Rusya, Telegram haberleşme ağının yasaklanabileceğini söylemişti.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA