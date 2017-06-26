Rusya: Teröristler haberleşmek için en çok 'Telegram'ı kullanıyor

Rusya'da son dönemde gerçekleşen terör saldırılarının artmasının ardından Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı teröristlerin haberleşme ağıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıların her aşamasında sosyal haberleşme ağlarını kullanan terörisler, çoğunlukla "Telegram" kanalını tercih ediyor.

Güvenlik Teşkilatına göre teröristlerin Telegram'ı kullanmasının en büyük nedeni yüksek güvenlikli olması.

Telegram kanalının teröristlerin arasında popüler olmasının ardından Telegram kanalına işbirliği teklif eden Rus güvenlik Teşkilatı, bazı bilgilerin paylaşılmasını talep etti.

Bununla beraber Telegram yöneticileri bilgi paylaşımında bulunmayı reddetti.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya, Telegram haberleşme ağının yasaklanabileceğini söylemişti.