Rusya’dan Trump’a güvenli bölge notası

Meksika sınırına duvar örülmesi ve ülkeye gelen göçmenlere vize sınırlaması getirilmesi kararnamelerini imzalayarak göreve hızlı bir başlangıç yapan ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Suriye’de güvenli bölge oluşturulması stratejisini gerçekleştirmek için ekibine talimat verdi. Seçim kampanyası süresince Suriye’de güvenli bölgeler oluşturup parasını Körfez ülkelerinden alacağını dile getiren yeni Başkan’ın bu çıkışına Rusya’nın tepkisi iki ülke arasında yeni bir çatlak oluşturabilecek kadar sert oldu. ABD’deki Başkanlık seçimlerini siber saldırılarla Trump lehine manipüle ettiği iddia edilen Kremlin’in sözcüsü Peskov, “Konu bizimle istişare edilmedi. ABD, güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli” şeklinde üstü kapalı bir ifade kullandı.

MEKSİKA’DAN ALINACAK

Konu hakkında Türkiye’den de açıklama geldi. Türk Dışişleri, iç savaşın başından beri güvenli bölge oluşturulmasını savunduğunu vurgulayarak, Trump’ın çalışmasının neticelerini görmek gerektiğini belirtti. Beyaz Saray’daki koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalına veren Trump, güvenli bölge iddiaları hakkında konuştu ve Suriye’deki savaşın sonucunda ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ve Ortadoğu yerine ‘ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde’ kalmalarının daha doğru olacağını söyledi. Katıldığı televizyon programında önceki gün imzaladığı Meksika-ABD sınırına duvar inşasını öngören kararnameyle ilgili de konuşan yeni Başkan, ilk başta Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla yapılacak olan duvarın masraflarının Meksika’dan kesinlikle alınacağını dile getirdi.

25 MİLYARLIK DUVAR

Kararnamenin ardından video mesajı yayınlayan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise “Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da konuya ilişkin açıklamasında sınıra inşa edilecek duvarın maliyetinin 25 milyar doları bulacağını ve parayı Meksika’dan alacaklarını bildirdi. Cornell Üniversitesi’nden Steve Yale-Loehr, konuyla ilgili olarak, yüksek masrafı nedeniyle kararnamenin sembolik olduğunu söyledi.

İŞKENCE YORUMU

Öte yandan, ABC’de DEAŞ hakkındaki soruları yanıtlayan Trump, Irak petrollerinin ABD denetiminde bulunması halinde ortada terör örgütü olmayacağını savundu. “Irak’tan çekilmemiz yanlıştı. Bir boşluk yarattık ve İran ile DEAŞ o boşluğu doldurdu” diyen Başkan, CIA’in boğulma hissi uyandıran ‘waterboarding’ isimli işkence yönteminin DEAŞ’lılar üzerinde işe yarayacağını ifade etti. Fakat Trump, ‘waterboarding’ hakkında daha önce olumsuz görüş bildirmiş Savunma Bakanı James Mattis ve CIA Direktörü Mike Pompeo’nun izinden gideceğini vurguladı.