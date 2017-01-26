Rusya’dan Trump’a güvenli bölge notası
Seçim sürecinde Rusya’yla iyi ilişkiler kuracağının sinyalini veren ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez Moskova ile ilk çatlağını yaşadı. Suriye’de güvenli bölgeler oluşturma talimatı verdiğini söyleyen yeni Başkan’a Kremlin’in cevabı ‘Sonuçlarını iyi düşün’ oldu.
Meksika sınırına duvar örülmesi ve ülkeye gelen göçmenlere vize sınırlaması getirilmesi kararnamelerini imzalayarak göreve hızlı bir başlangıç yapan ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, Suriye’de güvenli bölge oluşturulması stratejisini gerçekleştirmek için ekibine talimat verdi. Seçim kampanyası süresince Suriye’de güvenli bölgeler oluşturup parasını Körfez ülkelerinden alacağını dile getiren yeni Başkan’ın bu çıkışına Rusya’nın tepkisi iki ülke arasında yeni bir çatlak oluşturabilecek kadar sert oldu. ABD’deki Başkanlık seçimlerini siber saldırılarla Trump lehine manipüle ettiği iddia edilen Kremlin’in sözcüsü Peskov, “Konu bizimle istişare edilmedi. ABD, güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli” şeklinde üstü kapalı bir ifade kullandı.
MEKSİKA’DAN ALINACAK
Konu hakkında Türkiye’den de açıklama geldi. Türk Dışişleri, iç savaşın başından beri güvenli bölge oluşturulmasını savunduğunu vurgulayarak, Trump’ın çalışmasının neticelerini görmek gerektiğini belirtti. Beyaz Saray’daki koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalına veren Trump, güvenli bölge iddiaları hakkında konuştu ve Suriye’deki savaşın sonucunda ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ve Ortadoğu yerine ‘ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde’ kalmalarının daha doğru olacağını söyledi. Katıldığı televizyon programında önceki gün imzaladığı Meksika-ABD sınırına duvar inşasını öngören kararnameyle ilgili de konuşan yeni Başkan, ilk başta Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla yapılacak olan duvarın masraflarının Meksika’dan kesinlikle alınacağını dile getirdi.
25 MİLYARLIK DUVAR
Kararnamenin ardından video mesajı yayınlayan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise “Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da konuya ilişkin açıklamasında sınıra inşa edilecek duvarın maliyetinin 25 milyar doları bulacağını ve parayı Meksika’dan alacaklarını bildirdi. Cornell Üniversitesi’nden Steve Yale-Loehr, konuyla ilgili olarak, yüksek masrafı nedeniyle kararnamenin sembolik olduğunu söyledi.
İŞKENCE YORUMU
Öte yandan, ABC’de DEAŞ hakkındaki soruları yanıtlayan Trump, Irak petrollerinin ABD denetiminde bulunması halinde ortada terör örgütü olmayacağını savundu. “Irak’tan çekilmemiz yanlıştı. Bir boşluk yarattık ve İran ile DEAŞ o boşluğu doldurdu” diyen Başkan, CIA’in boğulma hissi uyandıran ‘waterboarding’ isimli işkence yönteminin DEAŞ’lılar üzerinde işe yarayacağını ifade etti. Fakat Trump, ‘waterboarding’ hakkında daha önce olumsuz görüş bildirmiş Savunma Bakanı James Mattis ve CIA Direktörü Mike Pompeo’nun izinden gideceğini vurguladı.
Temsilciden Esad’la gizli görüşme
ABD Kongresinde Hawaii’yi temsil eden Demokrat Partili Tulsi Gabbard’ın, Suriye’ye yaptığı gizli ziyaret sırasında rejim lideri Esad’la görüştüğü ortaya çıktı. Sözcüsü aracılığıyla açıklama yapan Gabbard, “Suriye halkına bu denli ızdırap veren savaşı sona erdirmeye yardımı olacaksa herkesle görüşmeye açık olmalıyız” ifadelerini kullandı. Ziyaretinin Temsilciler Meclisi Etik Komitesi onayıyla gerçekleştiğini kaydeden Gabbard’ın ayrıca Halep’te ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta temaslarda bulunduğu, mültecilerle ve Suriye muhalefetinin liderleriyle bir araya geldiği kaydedildi. Başkan seçildikten sonra Trump’la da Suriye konusunda bir araya gelen Hawaii temsilcisi, 2013 yılında Obama yönetiminin Suriye’de hava saldırıları düzenlemek için Kongreden talep ettiği yetki tezkeresine muhalefet etmişti.
ÇİN’E KARŞI JAPONYA ZİYARETİ
Trump sonrası ABD’de Savunma Bakanı olarak görevlendirilen James Mattis, ilk yurt dışı seyahatini Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleştirecek. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mattis’in 2 Şubat’ta Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ile, 3 Şubat’ta da Japon Savunma Bakanı Tomomi Inada ile bir araya geleceğini söyledi. Mattis’in ilk ziyaretlerini bu iki ülkeye gerçekleştirmesinin ABD’nin Çin’i çevreleme politikası olan Asya Pasifik Denge Politikasına verdiği önemden ileri geldiği belirtiliyor.
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