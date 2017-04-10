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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sınır hattını önemli ölçüde güçlendirdiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dmitriy Feoktistov, Ankara'nın Türkiye-Suriye sınır hattını takviye ettiğini, Moskova'nın bu faaliyetleri takip ettiğini kaydetti.

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Feoktistov, Rus haber ajansı RİA´ya yaptığı açıklamada  "Türkiye, malların ve yüklerin taşıdığı Suriye ile Türkiye sınır hattını önemli ölçüde güçlendirdi, biz bunu takip ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye, yabancı teröristlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla ciddi tedbirleri almış bulunuyor" şeklinde konuştu.

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