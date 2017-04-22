Rusya'dan vize açıklaması

Güneş Sistemi'nin uzak noktasında yeni bir gezegen keşfedildi

Güneş Sistemi'nin bize uzak bir ucunda büyük bir cüce gezegen keşfedildi ve bu keşfin gezegenlerin oluşumunu anlamak konusunda bize büyük fayda sağlayabileceği düşünülüyor.