Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatı sona erdi

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Mısır paraşütçü birlikleri, Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk kentinde tatbikat gerçekleştirdi.

"Dostluğun Koruyucuları 2" adı verilen tatbikat 10 Eylül'de başlatıldı. Bugün sona eren ve 600'den fazla askeri personelin katıldığı tatbikatta paraşüt indirme operasyonlarının yanı sıra savaş ve terörle mücadele eğitimleri verildi.

Mısır ile Rusya paraşütçü birliklerinin, geçen ekim ayında Mısır'ın kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde bulunan Muhammed Necib askeri üssünde düzenlediği "Dostluğun Koruyucuları 1" tatbikatına, 700'den fazla asker katılmıştı.