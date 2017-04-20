Rusya'nın AB Daimi Temsilcis İdlib açıklaması

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, İdlib’e yönelik kimyasal saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Çijov, “Açıkçası uzmanların olay yerine neden henüz gitmediğini merak ediyorum. Suriye hükümeti, ABD’nin hedef aldığı hava üssünde incelenme yapılması için davette bulundu. Bölgeyi kontrol eden muhalefetten gelen önemli kişiler, müfettişlerin güvenliğini sağlamaya söz verdi. Müfettişlerin oraya gitmesine izin veremeyecek gerçek bir engel göremiyorum. İngiltere, Fransa ya da ABD'den hiç kimse olay yerinde denetim yapmadı. Bu nedenle, Rusya Federasyonu defalarca Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Uluslararası Araştırmacıları, deneyimli uzmanların oraya gitmesi gerektiğini vurguluyor” açıklamasını yaptı.

Çijov iddia edilen kimyasal saldırının karelerinin sahte olduklarının altını çizdi. Çijov, “Görüntülerde, sahte çekimleriyle tanınan Beyaz Kasklılar gazlara karşı korunmak için herhangi bir koruyucu giysi giyinmemesi dikkat çekici ve düşündürücü. Bu sebeple, bu karelerin uydurulduğunu, sahnelendiğini sanıyorum” açıklamasını yaptı.