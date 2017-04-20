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Rusya'nın AB Daimi Temsilcis İdlib açıklaması

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Uzmanlarının Şam’ın davetine rağmen henüz İdlib’e gitmediğini kaydederek endişelerini dile getirdi.

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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, İdlib’e yönelik kimyasal saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Çijov, “Açıkçası uzmanların olay yerine neden henüz gitmediğini merak ediyorum. Suriye hükümeti, ABD’nin hedef aldığı hava üssünde incelenme yapılması için davette bulundu. Bölgeyi kontrol eden muhalefetten gelen önemli kişiler, müfettişlerin güvenliğini sağlamaya söz verdi. Müfettişlerin oraya gitmesine izin veremeyecek gerçek bir engel  göremiyorum. İngiltere, Fransa ya da  ABD'den hiç kimse olay yerinde denetim yapmadı. Bu nedenle, Rusya Federasyonu defalarca Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Uluslararası Araştırmacıları, deneyimli uzmanların oraya gitmesi gerektiğini vurguluyor” açıklamasını yaptı.
 
Çijov iddia edilen kimyasal saldırının karelerinin sahte olduklarının altını çizdi. Çijov, “Görüntülerde, sahte çekimleriyle tanınan Beyaz Kasklılar gazlara karşı korunmak için herhangi bir koruyucu giysi giyinmemesi dikkat çekici ve düşündürücü. Bu sebeple, bu karelerin uydurulduğunu, sahnelendiğini sanıyorum” açıklamasını yaptı.

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