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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden: St. Petersburg'taki ABD konsolosluğu kapatılsın anketi

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden 'St. Petersburg'taki ABD konsolosluğu kapatılsın' anketi yapıldı.

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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden "St. Petersburg'taki ABD konsolosluğu kapatılsın" anketi yapıldı. Yüzde 47 oranla kullanıcılar, St. Petersburg'taki ABD konsolosluğunun kapatılmasını istedi. Oy kullanımda ikinci sırada yüzde 35 oranla Rusya'nın Ekatirinburg şehrinde bulunan başkonsolosluğun kapatılması istendi. Oylamaya toplamda 57 bin civarı kişi katıldı. Konuyla ilgili 3 bine yakın tweet atıldı. Twitter üzerinden yapılan anket ise henüz resmi bir karara bağlanmış değil.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi 16 ülke, ABD, Kanada, Norveç, Ukrayna ve diğer birçok ülke, Salisbury'deki eski ajan Rus Albayı Sergey Skripal'in zehirlenmesine karşılık olarak Rus diplomatların sınır dışı edilmesini açıklamıştı. Özellikle ABD 48 Rus diplomat ve Birleşmiş Milletler'deki 12 Rus çalışanını geri gönderiyor. ABD ayrıca Seattle'daki Rus Başkonsolosluğunu kapatıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ve ABD'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılmasına gerekli bir karşılık vereceğini söyledi.

 

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