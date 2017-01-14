Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

"Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi" iddiaları araştırılacak

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya'nın 8 Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Komitenin başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr ile başkan yardımcısı Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, soruşturmayla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahalesi iddiaları kapsamında konuyla ilgili kişilerin de soruşturmaya dahil edileceği bildirildi. Bu durumda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinden bazı görevlilerin Moskova'daki bazı kişilerle "siber saldırı" konusunda görüşüp görüşmediğinin de araştırılacağı değerlendirmesi yapıldı.

Burr ile Warner, açıklamalarında, "ABD'yi etkileyen Rus istihbarat eylemlerinin boyutunun tam olarak ne olduğunu anlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

İlk kez geçen yıl temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 7 Ekim 2016'da Demokrat Parti kurumları ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı resmen suçlayan bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, konuyla ilgili soruşturmanın 20 Ocak'a kadar tamamlanması talimatını vermiş, Donald Trump da iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve "kendi başarısına gölge düşürülmeye çalışıldığını" savunmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA