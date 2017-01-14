"Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi" iddiaları araştırılacak

Komitenin başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr ile başkan yardımcısı Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, soruşturmayla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahalesi iddiaları kapsamında konuyla ilgili kişilerin de soruşturmaya dahil edileceği bildirildi. Bu durumda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinden bazı görevlilerin Moskova'daki bazı kişilerle "siber saldırı" konusunda görüşüp görüşmediğinin de araştırılacağı değerlendirmesi yapıldı.

Burr ile Warner, açıklamalarında, "ABD'yi etkileyen Rus istihbarat eylemlerinin boyutunun tam olarak ne olduğunu anlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

İlk kez geçen yıl temmuz ayında Demokrat Parti tarafından gündeme getirilen "Rusya bağlantılı siber saldırı" iddiaları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 7 Ekim 2016'da Demokrat Parti kurumları ve seçim kampanyalarının siber saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Rusya'yı resmen suçlayan bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, konuyla ilgili soruşturmanın 20 Ocak'a kadar tamamlanması talimatını vermiş, Donald Trump da iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve "kendi başarısına gölge düşürülmeye çalışıldığını" savunmuştu.