Rusya'nın ABD'de bulunan konsolosluğuna FBI yetkilileri tarafından gerçekleştirilen teftişin görüntüleri servis edildi
Rusya'nın San Fransisco'da bulunan konsolosluğuna FBI tarafından gerçekleştirilen teftiş görüntüleri Rusya Dışişleri tarafından servis edildi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Rus konsolosluğuna FBI tarafından gerçekleştirilen baskının görüntüleri servis edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova yazılı olarak yaptığı açıklamada Amerika Federal Soruşturma Merkezi ( FBI) tarafından gerçekleştirilen teftiş işlemlerinin kanunsuz olduğu ve bir anlamının olmadığı belirtildi.
FBI yetkililerinin teftiş işlemleri esnasında çekingen tavır sergilediklerine dikkat çeken Zaharova, tüm bu işlemlerin aptalca olduğunu ifade etti.
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