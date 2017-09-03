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Rusya'nın ABD'de bulunan konsolosluğuna FBI yetkilileri tarafından gerçekleştirilen teftişin görüntüleri servis edildi

Rusya'nın San Fransisco'da bulunan konsolosluğuna FBI tarafından gerçekleştirilen teftiş görüntüleri Rusya Dışişleri tarafından servis edildi.

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  • star.com.tr/ Yaser Emre
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ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Rus konsolosluğuna FBI tarafından gerçekleştirilen baskının görüntüleri servis edildi.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova yazılı olarak yaptığı açıklamada Amerika Federal Soruşturma Merkezi ( FBI) tarafından gerçekleştirilen teftiş işlemlerinin kanunsuz olduğu ve bir anlamının olmadığı belirtildi.
FBI yetkililerinin teftiş işlemleri esnasında çekingen tavır sergilediklerine dikkat çeken Zaharova, tüm bu işlemlerin aptalca olduğunu ifade etti.
 

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