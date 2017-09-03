Rusya'nın ABD'de bulunan konsolosluğuna FBI yetkilileri tarafından gerçekleştirilen teftişin görüntüleri servis edildi

ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Rus konsolosluğuna FBI tarafından gerçekleştirilen baskının görüntüleri servis edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova yazılı olarak yaptığı açıklamada Amerika Federal Soruşturma Merkezi ( FBI) tarafından gerçekleştirilen teftiş işlemlerinin kanunsuz olduğu ve bir anlamının olmadığı belirtildi.

FBI yetkililerinin teftiş işlemleri esnasında çekingen tavır sergilediklerine dikkat çeken Zaharova, tüm bu işlemlerin aptalca olduğunu ifade etti.