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Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği: Skripalleri gizlice üçüncü bir ülkeye göndermek, adam kaçırmaya girer

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, eski casus Sergey Skripal ile ilgili bir mesaj yayımlandı. İngiltere'nin zehirlenme olayıyla ilgili değerli delilleri ortadan kaldırmak için her şeyi yaptığı dile getirilen açıklamada, 'Skripallerin gizli bir şekilde üçüncü bir ülkeye gönderilmesi, adam kaçırmaya girer.' denildi.

  • star.com.tr
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Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenen eski casus Skripal ile ilgili bir açıklama yaparak, "Skripalleri gizli bir şekilde üçüncü bir ülkeye göndermek adam kaçırmaya girer." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca, Yulia Skripal'in sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildiğini anaakım medyadan öğrendikleri, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Yulia Skripal için bir de tebrik mesajı yayımlayan Büyükelçilik, "Kendisine ne yapılacağını ve bunun kendi rızasıyla olup olmayacağını kanıtlarıyla öğrenmek istiyoruz." dedi.

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