Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zaspikin: Lübnan'daki durumu BMGK'ya götürebiliriz

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksandr Zaspikin, Lübnan'da yaşanan siyasi belirsizliği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürebileceklerini söyledi.

Lübnan'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zaspikin, "Saad Hariri'nin Lübnan'a dönmemesi ve herhangi bir açıklama yapılmaksızın belirsizliğin devam etmesi durumunda, meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürebiliriz." dedi.

Zaspikin, Hariri'nin istifası nedeniyle siyasi belirsizlik yaşayan Lübnan'ın egemenliğine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da yeni bir hükümetin nasıl kurulacağı konusunda şimdiden konuşmanın yanlış olduğunu söyleyen Zaspikin, "Suudi Arabistan, Lübnan'da kurulacak yeni hükümete Hizbullah'ın dahil edilmemesini istedi. Bu talep, Lübnan'ın içişlerine doğrudan müdahale anlamına gelmiyor mu? Suudi Arabistan'ın bu tutumu, Hizbullah'ın Lübnan hükümetindeki varlığının önemini arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Zaspikin, Hariri'nin istifasının ardından 7 Kasım Salı günü Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

Lübnan Başbakanı Hariri, kurduğu hükümetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını"belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Hariri'nin kurduğu 30 sandalyeden oluşan ulusal birlik hükümetinde Hizbullah örgütünün 2 bakanı bulunuyor.