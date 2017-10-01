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Rusya'nın radyoelektronik silahı İngiltere'yi endişelendirdi

İngiliz medyası, Rusya'nın geliştirmekte olduğu yeni radyoelektronik silahın ‘nükleer bombadan daha güçlü' ve orduları etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olacağını ileri yazdı.

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Daily Star gazetesi, 7 kilometrelik alandaki tüm füze başlıkları ve uçakların kontrol sistemlerini kapatma yeteneğine sahip Elabuga adlı güçlü elektromanyetik füzenin en çok dikkat çeken yeni silah olduğunu belirtti.
 
Sputnik'in geçtiği habere göre, gazete, bu füzenin en büyük özelliğinin tankların kontrol sistemlerini devre dışı bırakma ve tank kuleleri içindeki mermileri patlatma yeteneği olduğunu iddia etti. Ayrıca yer altında 100 metre derinliklerde saklanan askerlerin bile bu elektromanyetik silahtan kurtulamayacağı ileri sürüldü.
 
Haberde ayrıca Listva uzaktan mayın temizleme araçlarına dikkat çekiliyor. Bu araçlar, mayınlar ve diğer patlayıcıları yüksek frekanslı radyasyon sayesinde etkisiz hale getiriyor.

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