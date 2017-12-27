Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bir mağazada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.