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Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bir mağazada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bir mağazada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, olay yerinden 50'den fazla kişi tahliye edildi.

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Rus haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. 

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