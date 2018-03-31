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Rusya’nın Seattle konsolosluğu kapatıldı

ABD, Rusya’nın Seattle Konsolosluğunun tamamen kapatıldığını açıkladı.

  • İHA
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ABD’nin Seattle şehrindeki Rus Konsolosluğunun tamamen kapatıldığı ve çalışanların 2 Nisan’a kadar ABD’den ayrılması gerektiği açıklandı. Rusya ise bilgiyi doğrulayarak diplomasi görevlilerinin Seattle'deki konsolosluğunda son iş gününü tamamladığını bildirdi. Rusyalı diplomatların ABD hükümetinin kararını uyguladığı kaydedildi. 
 
Konsolosluk çalışanları ise 2 Nisan tarihine kadar ABD topraklarını terk etmek ve tüm belgeleri ve öğeleri binadan çıkarmak zorunda. Ayrıca Seattle Konsolosluğu sitesinde de faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi.

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