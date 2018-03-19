Rusya'nın Suriye'de 3 bin askeri personelinin olduğu ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığından Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, 18 Mart seçimlerinde Suriye’de bulunan tüm askerlerin oyunu Putin’e verdiğini açıkladı.

Suriye’deki Hmeymim üssü, başkent Şam ve Tartus üssünde gerçekleşen oy verme işleminde sandıklara 2954 oy pusulası bırakıldığını belirten Pankov, “Suriye topraklarında görev yapan askeri personelimiz yüzde 99 oranında oyunu kullanmıştır. Seçim sandıklarına atılan 2954 pusulanın tamamında Putin hanesi işaretli. Böylece Suriye’deki tüm askerlerimiz oyunu Vladimir Putin’e vermiş oldu” dedi.

Vladimir Putin’in 11 Aralık tarihinde Rus vurucu güçlerine Suriye’den çekilme emri verdiği sırada bu ülkede 30 ile 45 bin civarında Rus askeri bulunduğu gözlemciler tarafından dile getiriliyordu.

Rusya, Suriye müdahalesini başlattığı 2015 yılından buyana hiçbir zaman net asker sayısı hakkında açıklama yapmadı. Ayrıca Suriye’de savaşan Rus paralı asker sayısı hakkında da net bilgi bulunmuyor.

(Hürriyet)