Rus askeri üssüne yapılan saldırıyı Esed rejimine bağlı bir grubun gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Haber7.com yazarı Taha Dağlı bugünkü köşe yazısında bilinmeyen bir ayrıntı paylaştı. Rusya’nın Suriye’deki askeri üssüne yönelik saldırıyı Esed rejimine bağlı bir grubun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Rusya’nın Suriye’deki askeri üssüne yönelik saldırıyı kim gerçekleştirdi? Şam yönetimi ve Ruslar bu sorunun yanıtını arıyor. Bir ipucu bulundu ama ortaya çıkan yanıt hem Rusları hem de Esed rejimini şok etti çünkü saldırıyı gerçekleştirenlerin rejimin içerisinden çıkan bir grup olduğu görüldü.

31 ARALIK’TA HİMEYMİM ÜSSÜNE SALDIRDILAR

Rusya’nın Suriye’de Lazkiye kentindeki Himeymim askeri üssü 31 Aralık’ta saldırıya uğradı. Üsse havan topları atıldı. 7 savaş uçağı imha edildi, 2 Rus askeri öldü, 10 asker ise yaralandı.

AÇIKLAMA GÜNLER SONRA YAPILDI

Rusya’nın Suriye’de saldırıya uğraması tam bir şok etkisi yapmıştı. Kimseden günlerce açıklama gelmedi. 5 Ocak’ta Rus gazetesi saldırıyı askeri kaynaklara dayandırdıkları bir haberle duyurdu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI TEYİT ETTİ

Gazetenin haberinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Himeymim’deki üsse yönelik saldırıyı teyit etti. Askerlerin can kaybını da doğruladı ancak savaş uçaklarının zarar görmediğini duyurdu.

RUSLAR İNKAR ETTİ AMA UÇAKLARIN PARAMPARÇA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanlığının yalanlanmasına rağmen Himeymim üssündeki savaş uçaklarının saldırıda kullanılamaz hale geldiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ YAPMAMIŞ

Saldırı eğer El Kaide ve uzantıları tarafından yapılmış olsaydı, Ruslar bunu ilk günden duyururdu. Daha önce Halep’teki Rus hastanesine yönelik saldırıda benzer durum yaşanmıştı. El Kaide terör örgütü unsurlarının gerçekleştirdiği o saldırıdan sonra Rusya Savunma Bakanlığı, uydu görüntülerini yayınlamış, saldırıdan da ABD’yi sorumlu tutmuştu. Ama bu kez olay farklıydı. Muhalif gruplarla, El Kaide bağlantılı terör unsurları bu saldırıda rol almamışlardı.

SALDIRI EN FAZLA 6 KİLOMETRE UZAKLIKTAN GELDİ

Himeymim’deki saldırıda kullanılan havan topunun Rus malı olduğu ve menzilinin de en az 6 kilometre olduğu ortaya çıktı. Yani saldırı yakınlardan yapılmıştı. Civar ise Rus ve Esed rejiminin kontrolündeydi. O halde bu saldırının arkasında kimler vardı? Ruslar bu sorunun yanıtını aramaya başladı. O nedenle de saldırıdan günler sonra ancak açıklama yapabildiler.

İPUÇLARI REJİME YAKIN BİR GRUBU GÖSTERDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda Suriyeli hiçbir muhalif grubun saldırıda rolünün olmadığı kesinlik kazandı. Tüm ipuçları ve eldeki veriler ise yeni kurulan bir grubu gösteriyordu. Silahlı grubun Esed rejiminin içerisinden çıkmış olan ve bünyesinde tamamen Nusayrilerin yer aldığı bir yapı olduğu anlaşıldı.

İŞTE ESED’İN RESMİ YAZISI

Ruslar hemen Şam yönetimini harekete geçirdi. Bu grup kimdi, bulunmasını istedi. Şam yönetimi ise genelkurmay başkanlığı istihbarat dairesi aracılığıyla tüm silahlı kuvvetlere resmi yazı gönderdi. Hava, kara ve deniz birliklerine gönderilen yazıda, Himeymim üssüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren ve yeni kurulduğu belirtilen grubun acil olarak bulunması talep edildi.

BU SALDIRI NE ANLAMA GELİYOR?

Suriye’de Astana ve Soçi süreçleriyle krizin çözümü için nihai adımların atılmaya başlandığı bir dönemde Rusların askeri üssüne yönelik böyle bir saldırının yapılması kafaları karıştırdı. Üstelik saldırının rejimin içerisinden birileri tarafından gerçekleştirildiği gündeme geldi. Saldırıyı başka gruplar yapsa ABD sorumlu tutulabilirdi. Ama yapanlar Şam’a yakın kişiler. O halde ortaya şu çıkıyor, birileri Suriye krizinin çözümünü engelliyor, hem de içeriden.